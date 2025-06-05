Kurban Bayramı öncesi gazi ve şehit ailelerine anlamlı ziyaret

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde gazi ve şehit aileleri unutulmadı.

Çorum'un Osmancık ilçes,nde protokol üyeleri, şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı kutladı. Ziyaretlerde tüm şehitler dualarla anılırken, gazilere olan minnet duyguları ifade edildi. Osmancık Kaymakamı Furkan Duman tarafından gerçekleştirilen ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Nuri Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Gür, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer ve kurum personelleri hazır bulundu.

Ziyaretlerde konuşan Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, "Bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Şehitlerimizin emanetleri olan aileleri bizler için kutsaldır. Devlet olarak her zaman yanlarındayız" dedi. - ÇORUM