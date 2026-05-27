TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde bayramın ilk günü sakin geçiyor

TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde bayramın ilk günü sakin geçiyor
Kurban Bayramı'nın ilk gününde TEM Otoyolu'nun Düzce geçişi, sürücülerin hafta sonu yola çıkmasıyla büyük ölçüde boş kaldı. Trafik ekipleri aşırı hız konusunda uyarırken, yetkililer dönüş yoğunluğuna karşı uyardı.

Tatil için yola çıkan sürücülerin büyük bir bölümünün hafta sonu memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesiyle TEM Otoyolu'nun hem İstanbul hem de Ankara istikametinde sakinlik hakim. Geçtiğimiz günlerde güzergahta zaman zaman araç sayısında dönemsel artışlar ve akıcı bir yoğunluk gözlense de ulaşımda herhangi bir aksama veya uzun araç kuyrukları meydana gelmedi. Bayramın ilk gününde sürücüler, yolların boş olması sayesinde rahat bir yolculuk yapma fırsatı buldu. Güzergah boyunca görev yapan trafik ekipleri ise, yolların boş olmasına aldanarak aşırı hız yapılmaması ve trafik kurallarına uyulması konusunda sürücüleri uyarıyor.

Öte yandan yetkililer, mevcut sakinliğin geçici olduğunu hatırlatarak, tatilcilerin geri dönüşe geçeceği önümüzdeki günlerde otoyoldaki trafik yoğunluğunun yeniden artabileceğine dikkat çekti. - DÜZCE

