Karacasu'da Şehit Ailelerine Bayram Ziyareti
Aydın'ın Karacasu ilçesinde görev yapan kurum amirleri, bayram dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek onların bayramlarını kutladı. Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşanırken, şehit aileleri yapılan ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Karacasu Kaymakamlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaretlerin, toplumsal dayanışma ve vefanın önemine vurgu yapıldı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde ilçede görev yapan kurum amirleri, ilçede ikamet eden şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Bayram ziyaretleri kapsamında şehitlerin emanetleri olan aileleri yalnız bırakmayan Karacasu protokolü, şehit yakınları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde duygusal anlar yaşanırken, şehit aileleri yapılan anlamlı ziyaretlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür etti. Karacasu Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen ziyaretlerde, şehitlerin aziz hatıralarının her zaman yaşatılacağı vurgulanarak bu tür ziyaretlerin toplumsal dayanışma ve vefa açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. - AYDIN