Karacasu'da Şehit Ailelerine Bayram Ziyareti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde ilçede görev yapan kurum amirleri, ilçede ikamet eden şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Bayram ziyaretleri kapsamında şehitlerin emanetleri olan aileleri yalnız bırakmayan Karacasu protokolü, şehit yakınları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde duygusal anlar yaşanırken, şehit aileleri yapılan anlamlı ziyaretlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür etti. Karacasu Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen ziyaretlerde, şehitlerin aziz hatıralarının her zaman yaşatılacağı vurgulanarak bu tür ziyaretlerin toplumsal dayanışma ve vefa açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. - AYDIN