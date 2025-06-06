Kurban Bayramı'nda Marmaris ve Datça'ya 25 Bin Araç Girişi

Kurban Bayramı'nda Marmaris ve Datça'ya 25 Bin Araç Girişi
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Kurban Bayramı tatilinde muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerine toplamda 25 bin araç giriş yaptı. Jandarma ve emniyet ekipleri, sürücülerin güvenliğini sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.

Marmaris ve Datça'ya 25 bin araç giriş yaptı

MUĞLA - Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar tatil bölgelerine akın ederken, Marmaris ve Datça ilçelerine şu saate kadar toplam 25 bin araç giriş yaptı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinin karayoluyla tek geliş ve gidiş noktası olan Çetibeli jandarma kontrol noktası ve bölge trafik kontrol noktası, bayram tatili boyunca denetimlerini sürdürüyor. Dört günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar,hem tatil hem de ziyaret yapmak için araçlarıyla Marmaris'e giriş yaptı. Arife gününden bu yana Marmaris ve Datça ilçelerine şu saate kadar 25 bin aracın giriş yaptığı bilgisi edinildi. Jandarma ve emniyet ekipleri, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için yol boyunca denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bayram boyunca yol güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla kontrollerin titizlikle yapılacağı vurgulandı. Gelen araçların büyük bölümünün İstanbul, Denizli, İzmir, Ankara ve Amasya plakalı olduğu gözlendi. Marmaris'ten Ortaca'ya gitmekte olan bir yolcu, yollardaki güvenlik önlemlerinin yeterli olduğunu belirterek, Marmaris'in tatil için çok güzel bir yer olduğunu söyledi ve herkese iyi bayramlar diledi. Yetkililer ise sürücülere yolları sevdiklerine kavuşmanın aracı olarak görmeleri gerektiğini hatırlatarak, trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu. Bayram tatilinin huzur içinde geçmesi temennisinde bulunan ekipler, tüm sürücülere dikkatli ve sabırlı olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Yerel
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