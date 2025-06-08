Kurban Bayramı'nda İstanbul'da 244 Hastane Başvurusu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde trafik kazası ve kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle toplam 244 vatandaşın hastaneye başvurduğunu açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramının 3'üncü gününde İstanbul'da trafik kazaları nedeniyle 37, kurban kesimine bağlı kazalar nedeniyle 207 vatandaşımız hastanelerimize başvurmuştur. Tüm yaralılara acil şifalar diliyor, dikkatli ve tedbirli olmayı tekrar hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL