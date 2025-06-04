Kurban Bayramı'nda Bolu Geçişinde Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı'nda Bolu Geçişinde Trafik Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin yola çıkmasıyla birlikte TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğun trafik yaşanıyor. Bolu Dağı Tüneli ve Köroğlu Rampaları'nda araçlar zaman zaman durma noktasına geliyor.

Kurban Bayramı'nda memleketlerine gitmek isteyen tatilciler sebebiyle, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve Köroğlu Rampaları mevkiinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için tatilciler yola çıkmaya başladı. Bolu'nun TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Bolu Dağı Tüneli ve Köroğlu Rampaları mevkiinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Araç arızalanmaları ve maddi hasarlı kazalar sebebiyle Bolu geçişinde araçlar güçlükle ilerliyor. Trafik yoğunluğunun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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