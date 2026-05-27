Haberler

Elini teraziye sıkıştıran acemi kasap: "Bir şey olmadığını düşünmüştüm, tendonlarım kopmuş"

Elini teraziye sıkıştıran acemi kasap: 'Bir şey olmadığını düşünmüştüm, tendonlarım kopmuş'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı'nda kesim ve hazırlık sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti. Elini teraziye sıkıştıran Uzay Güler, tendonlarının koptuğunu söyledi.

Kurban Bayramı'nda kurban kesimi ve hazırlığı sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne gelen acemi kasaplardan Uzay Güler, elini teraziye sıkıştırdığını belirterek, "Bir şey olmadığını düşünmüştüm, tendonlarım kopmuş" dedi.

İstanbul'da her Kurban Bayramı'nda yaşanan tanıdık manzaralar bu yıl da değişmedi. Bayram namazının ardından kurban kesimi sırasında dikkatsizlik nedeniyle kendini yaralayan çok sayıda vatandaş hastanelere akın etti. Kesim alanlarında ve evlerinin önünde kurban işlemleri yaparken bıçakla ya da çeşitli aletlerle kendilerini yaralayan vatandaşlar, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde yoğunluk oluşturdu.

"Sakarlığımız başımıza dert oldu"

Kurban etlerini tarttığı esnada elini teraziye kaptıran ve tedavisinin ardından yaşadığı talihsiz kazayı anlatan Uzay Güler, vatandaşları uyararak şöyle konuştu:

"Terazinin arasına elim sıkışmıştı. Onu çekerken bir anda hızlı gelmesiyle elim saca çarptı ve kesildi. Bir şey olmadığını düşünmüştüm ama hastaneye geldiğimde tendonlarımda da bir zarar olduğunu söylediler ve tendonları diktiler, parmağımı da diktiler. Sakarlığımız başımıza dert oldu. Benim aslında bıçakla da işim yoktu ama içeride gördüğüm kadarıyla çok daha ciddi vakalar vardı. Bu konuda halkımızın dikkat etmesini ve bu işleri bilinçli kişilere bırakmasını öneriyorum; ben de dahil." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak

İran duyurdu: Anlaşma tamam gibi, işte Hürmüz için verilen karar
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Başarır, Kılıçdaroğlu'nun 'kurultay' mesajına tepki gösterdi: Bu utanç verici bir itiraftır

Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği cümle CHP'li Başarır'ı küplere bindirdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi

Ünlü şarkıcı Bodrum'da aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım

Akrabasının boğazını kesip cansız bedenini kahvehanenin önüne attı
'Affetmem' dediği Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yarın kurultay kararı al, siyaseti bırakırım

"Affetmem" dediği isimden çağrı geldi: Yaparsan siyaseti bırakırım
Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama

Ünlü deprem bilimcinin 24 yıllık evliliği bitiyor! Eşine çok suçlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram namazında Acun Ilıcalı da eşlik etti

Erdoğan gazetecilere simit ikram ederken kameraya yansıdı
Dorukhan Büyükışık dosyasında beyanlar birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması

Dosyada ifadeler birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması