Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu

Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesiminde kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Derekışla Mahallesi'nden H.K. isimli acemi kasap kurban kestiği sırada kolundan derin kesikle yaralandı. Yakınları tarafından Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine getirilen H.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. Kesikleri olan diğer acemi kasaplar ise yaraları temizlenip dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi. - KONYA