Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu

Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu
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Kurban Bayramı'nın ilk günü, kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar hastaneye başvurdu. Ankara'nın Bala ilçesinde bir acemi kasap kolundan derin kesik yarası alırken, diğer yaralılara da sağlık hizmeti verildi.

Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesiminde kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Derekışla Mahallesi'nden H.K. isimli acemi kasap kurban kestiği sırada kolundan derin kesikle yaralandı. Yakınları tarafından Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine getirilen H.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. Kesikleri olan diğer acemi kasaplar ise yaraları temizlenip dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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