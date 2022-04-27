Kuran kursu öğrencilerine medine usulü iftar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuran kursu öğrencilerine medine usulü iftar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kuran kursu öğrencilerine medine usulü iftar

Oltu Muzaffer Çavuş Camii içerisinde 75 kuran kursu öğrencisine Medine usulü iftar verdiler.

ERZURUM (İHA) - Oltu Muzaffer Çavuş Camii içerisinde 75 kuran kursu öğrencisine Medine usulü iftar verdiler.

Erzurum'a bağlı Oltu ilçesinde görevli imam Arif Macit, daha önce çocuklara camiyi sevdirmek için görevli olduğu camide mini market açmıştı. Macit dün akşamda çocuklara unutamayacakları bir iftar yemeği verdiler. Cami içerisinde yer sofrasında açtıkları iftar çocukları çok mutlu etti.

Muzaffer Çavuş Camisi imam hatibi Arif Macit, "Hayır severlerin desteği ile camiye kuran öğrenmeye gelen yetmiş beş çocuğa camimizin içerisinde Medine usulü iftar açtırdık. Çocuklar çok mutlu oldular çocukların unutamayacakları güzel bir iftar yemeği oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuran Kursu, Erzurum, Medine, Çavuş, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title