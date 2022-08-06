'Kura Nehri Sabri Erdoğan Köprüsü'nün temeli atıldı

Ardahan Belediyesinin öncülüğünde iş insanı Selami Erdoğan tarafından yaptırılacak olan 'Kura Nehri Sabri Erdoğan Asma Köprüsü'nün temeli düzenlenen geniş katılımlı bir törenle atıldı. Köprünün yapımı sonrası nehrin her iki noktasında vatandaşların karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçişi sağlanmış olacak.

Ardahan'da bir ilk olma özelliği taşıyan "Kura Nehri Sabri Erdoğan Asma Köprüsü", kent turizmine katkı vermesi için inşa edilen Bungalov evler önünde yapılacak. Temelleri atılan köprü için yapılan törene; Belediye Başkanı Faruk Demir, İlçe Belediye Başkanları, İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, STK Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Ardahanlı iş adamı Selami Erdoğan'ın tüm masraflarını karşılayacağı köprünün temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Kura nehrinin iki yakasını Ruslardan sonra şimdi ilk defa yaya da olsa karşıdan karşıya bağlayacağız. Bu tesisin oluşumunda ve bu köprünün de çeşitli teknik ve bürokratik işlemlerinde her zaman yanımızda olan sayın milletvekilimiz Prof. Dr. Orhan Atalay'a, belediye meclis üyelerimize, bürokratlarımıza, bu köprünün A'dan Z'ye tüm masraflarını üstlenen İş insanı Selami Erdoğan beye çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ARDAHAN