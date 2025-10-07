Kur'an Kursu Öğrencisi Buğlem, Gazze'deki Çocuklara Yardım Eli Uzattı

Kütahya'da Sosyal Konutlar Kur'an Kursu öğrencisi Buğlem Kırgöz biriktirmiş olduğu harçlıklarını İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'deki çocuklara bağışladı.

Sosyal Konutlar 7-10 yaş Kur'an Kursu öğrencisi Buğlem Kırgöz biriktirmiş olduğu harçlıklarını Gazze'deki çocuklara ulaştırılmak üzere İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci'ye teslim etti. Müftü Yardımcısı Demirci, minik Buğlem'i duyarlı davranışından dolayı tebrik ederek, başarı dileklerinde bulundu. - KÜTAHYA