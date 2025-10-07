Haberler

Kur'an Kursu Öğrencisi Buğlem, Gazze'deki Çocuklara Yardım Eli Uzattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da Sosyal Konutlar Kur'an Kursu öğrencisi Buğlem Kırgöz, biriktirdiği harçlıkları Gazze'deki çocuklara bağışladı. Bağış, İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci'ye teslim edildi.

Kütahya'da Sosyal Konutlar Kur'an Kursu öğrencisi Buğlem Kırgöz biriktirmiş olduğu harçlıklarını İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'deki çocuklara bağışladı.

Sosyal Konutlar 7-10 yaş Kur'an Kursu öğrencisi Buğlem Kırgöz biriktirmiş olduğu harçlıklarını Gazze'deki çocuklara ulaştırılmak üzere İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci'ye teslim etti. Müftü Yardımcısı Demirci, minik Buğlem'i duyarlı davranışından dolayı tebrik ederek, başarı dileklerinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İhanet' paylaşımı bomba: Berdan Mardini, 15 yaş küçük eşinden boşanıyor

"İhanet" paylaşımı bomba! 15 yaş küçük eşinden boşanıyor
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Bulun bu sapığı! Metroda mide bulandıran anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.