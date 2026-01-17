Haberler

Mahmudiye'de minik öğrenciler için Kur'an-ı Kerim'e geçiş ve karne merasimi düzenlendi

Mahmudiye İlçe Müftülüğü, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için 'Kur'an-ı Kerim'e Geçiş ve Karne Merasimi' programı düzenledi. İlçe Müftü Vekili İdris Çağlayan, programa katılarak öğreticilere teşekkür etti ve öğrencilere başarılar diledi.

Mahmudiye İlçe Müftülüğü bünyesindeki Merkez 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için Kur'an-ı Kerim'e geçiş ve karne programı gerçekleştirildi.

4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler için Mahmudiye İlçe Müftülüğü, "Kur'an-ı Kerim'e Geçiş ve Karne Merasimi" düzenlendi. Düzenlenen programa katılım sağlayan İlçe Müftü Vekili İdris Çağlayan, programda emeği geçen Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür etti. Müftü Vekili Çağlayan, merasim sonunda öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
