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Kur'an Kursu Öğrencilerinden Gazze'ye Yardım Eli

Kur'an Kursu Öğrencilerinden Gazze'ye Yardım Eli
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Kütahya'nın Demirciören köyünde eğitim gören Kur'an kursu öğrencileri, Gazze'deki çocuklar için harçlıklarını toplayarak bağışta bulundu. Yardımlar, Ribat İnsani Yardım Derneği aracılığıyla gönderilecek.

Kütahya'nın Demirciören köyünde eğitim gören Kur'an kursu öğrencileri, harçlıklarını Gazze'deki çocuklara gönderdi. Toplanan bağışlar, Ribat İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Konya'daki vakıf merkezine gönderilecek.

Ribat İnsani Yardım Derneği Kütahya Temsilcisi Halil Kurt, yapılan bağışla ilgili olarak, "Demirciören köyü Abdülhamid Camii talebelerimiz, mazlum, yurdundan edilen, zulme uğrayan Gazzeli kardeşlerimiz için kendi aralarında para toplayarak bizlere emanetlerini teslim etti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Çocuklarımızın bu duyarlılığı, ümmetin mazlum biyografyasının sesi olacaktır inşallah. Rabbim tüm Müslümanlarrı yar ve yardımcısı olsun. Bu yardımı derneğimizin merkezi Konya'ya göndereceğiz" dedi.

Demirciören köyü camisinin imamı Cihat Vaysal ise, "Kur'an kursu öğrencilerimiz, Gazze'deki kardeşleri için kendi harçlıklarını biriktirerek yardım topladı. Toplanan bağışları Ribat İnsani Yardım Derneği'ne teslim ettik. Çocuklarımızın bu duyarlı davranışı için onlara teşekkür ederiz. Rabbim onları bir ömür bu yoldan ayırmasın. Gazze'deki kardeşlerimize de en kısa zamanda kurtuluş nasip etsin" diye konuştu.

Yapılan yardımların Gazze'deki çocuklara umut olması temenni edilirken, öğrencilerin duyarlılığı takdir topladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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