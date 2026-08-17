Haberler

Sandıklı'da Yaz Kur'an Kursu Coşkuyla Tamamlandı

Sandıklı'da Yaz Kur'an Kursu Coşkuyla Tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ki Şaloğlu Camiinde düzenlenen yaz dönemi Kur’an-ı Kerim kursu çocuklara verilen çeşitli hediyeler ile sona erdi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ki Şaloğlu Camiinde düzenlenen yaz dönemi Kur'an-ı Kerim kursu çocuklara verilen çeşitli hediyeler ile sona erdi.

Şaloğlu Camiinde 6 hafta önce açılan kurs sona erdi. Kursta eğitim dönemi boyunca 50 çocuğa cami imamı Abdullah Çelik tarafından Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretildi. Altı hafta süren eğitim programı gerçekleştirilen kapanış etkinliği ile sona erdi. Etkinliğe Sandıklı İlçe Müftülüğünü temsilen ilçe vaizlerinden Asiye Karagöz ve Din Hizmetleri Uzmanı Murat Çay ile Sandıklı Yaren Kültürünü Yaşatma Derneği adına Ahmet Nayan katıldı. Etkinlik misafirlerin camilerde Kur'an eğitiminin önemine dair konuşmaları ile başladı. Sonrasında kursiyer öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve dualar ile devam etti. Programın sonunda öğrencilerin tamamına başarı durumlarına göre

tablet, bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

Liderleri tutuklandığı gün Süleymancılardan dikkat çeken görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ecem Erkek 20 kilo verdi! Yeni görüntüsüyle dikkat çekti

Güldür Güldür'ün Naime'si 20 kilo verdi! Görenler tanıyamadı
Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek

Ünlü şarkıcıdan ülkenin konuştuğu minik taraftara ömürlük destek
Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya rest: AB'ye üyelik artık öncelik değil

Erdoğan'dan Avrupa'ya rest: AB'ye üyelik artık öncelik değil
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu