Burdur'da 69 hafıza belgeleri törenle verildi - Haberler

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Burdur'da 69 hafıza belgeleri törenle verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Burdur'da Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olan 69 öğrenciye merasim düzenlendi.

Burdur'da Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olan 69 öğrenciye merasim düzenlendi. Düzenlenen merasimde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hafızlığını tamamlamış kız ve erkek öğrencilere belgeleri verildi.

Merasimde konuşan Burdur İl Müftüsü Enver Türkmen, "İl merkezimizde, Bucak, Gölhisar ve Altınyayla ilçelerimizde yatılı kız ve erkek Kur'an kurslarımızda hafızlığını ikmal edip belgesini alan 69 öğrencimizin hafızlık icazet merasimindeyiz. Öğrencilerimizin arasında 10 tane proje hafızlık öğrencilerimiz var. Bizim Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz çalışmada hem ortaokulda örgün olarak okuyan hem de hafızlığına devam eden öğrencilerimiz var" şeklinde konuştu.

Programda öğrenciler ilahi, hadis ve sureler de okudu. - BURDUR

Burdur'da 69 hafıza belgeleri törenle verildi

Burdur'da 69 hafıza belgeleri törenle verildi

Burdur'da 69 hafıza belgeleri törenle verildi

Burdur'da 69 hafıza belgeleri törenle verildi

Burdur'da 69 hafıza belgeleri törenle verildi

Burdur'da 69 hafıza belgeleri törenle verildi

Burdur'da 69 hafıza belgeleri törenle verildi

Burdur'da 69 hafıza belgeleri törenle verildi

Burdur'da 69 hafıza belgeleri törenle verildi

Burdur'da 69 hafıza belgeleri törenle verildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Altınyayla, Gölhisar, Türkmen, Burdur, Yerel, Haberler

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