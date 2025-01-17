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Kumluca'da Umre Ziyareti için Uğurlama Töreni Düzenlendi

Kumluca'da Umre Ziyareti için Uğurlama Töreni Düzenlendi
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, yarıyıl tatili döneminde umre ziyareti yapacak olan vatandaşlar için bir uğurlama töreni düzenlendi. Törende dualar okunarak 60 umre ziyaretçisi kutsal topraklara uğurlandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yarıyıl tatili süresince Umre ziyareti yapacak olan vatandaşlar için uğurlama töreni düzenlendi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Kumluca Müftülüğü organizesinde yarıyıl tatilini Mekke ve Medine'de umre ziyareti yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlar için uğurlama töreni düzenlendi. Törende, Eski Cami Müezzini Bayram Tekin tarafından Kuranı kerim okundu. Ardından Kumluca Müftü vekili Kumluca Vaizi Muhammed Emre tarafından da dua yapıldı. Eski Cami'de kılınan yatsı namazından sonra 60 umre ziyaretçisi, otobüslerle Antalya Havalanına hareket etti. İlçeden hareket eden 60 vatandaşın kutsal topraklar Mekke ve Medine'de yapacakları ziyaretlerden sonra 27 Ocak'ta ilçeye dönecekleri öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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