Kumluca'da 'Kırkmuar Yaylası Şenlikleri' Başladı

Antalya'da Kumluca'da, dün başlayan 'Kırkmuar Yaylası Şenlikleri; dağ yürüyüşü, kar güreşi ve kamp etkinlikleriyle bugün de devam edecek.

Antalya'da Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun düzenlediği Karacaören Mahallesi'nin Kırkpınar Yaylası'ndaki doğa etkinliğine; Kumluca Doğa Sporları Kulübü (KUDOSK), Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOKS), Antalya Tam ve Doğa Sporları (TAMGA), Demre Myra- Likya Yürüyüş Grubu, Doğa Sporları Kulübü, Isparta Göller Bölgesi Doğa Sporları'ndan (GÖLDOSK) 100'e yakın dağcı ve bölgeye günübirlik gelen çok sayıda yurttaş katıldı.

Kumluca Belediyesi, dağcılar ve şenliğe gelenleri kurulan özel Yörük çadırlarında müzik eşliğinde ağırladı. Katılımcılara, Kumluca Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan kahvaltılıklar, kavurma ve pilav ikram edildi.

Başkan Köleoğlu etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Kumluca'mız alternatif turizmde en iddialı ilçelerimizden bir tanesidir. Denizimizden yaylalarımıza mükemmel yerler vardır. Onlardan bir tanesi olan Kırkmuar, kırk tane çeşmenin yan yana gelmesiyle bu ismi almıştır. Karacaören Mahalle'mizin zirvesinde, çok soğuk bir nokradır. Yayla olmasından dolayı ziyaretçi akınına uğrayan bir bölgemizdir. Suyun olması hayvancılığı da destekliyor. Yörüklerimizin yaylalamak için çadırlarını kurmalarına da olanak sağlıyor. Kumluca'mızı da kuş bakışı görüyor. Özellikle Antalya merkezden birçok kişi buraya bu doğa güzelliklerini görmeye ve Yörük kültürünü tanımaya geliyor. Onlardan bir tanesi de Kırkmuar yaylamız. Dağcılarımız buradan Kızlar Sivrisi'ne doğru tırmanış rotasını gerçekleştirecek. Bugün burada hem şenliğimizi yapıyor hem de dağcılarımızın belirlediği Kızlar Sivrisi zirvesine çıkacaklar. Zirveden müthiş bir doğa manzarasına bakacaklar."

ANKA / Yerel