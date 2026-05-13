Kumluca'da engelliler haftası kutlanıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde özel bireyler ve aileleri keyifli anlar yaşadı.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, özel öğrenciler, öğrenci velileri ve protokol üyeleri Eski Hükümet Konağı önünden başlayıp ilçenin Cumhuriyet Meydanı'na son bulan bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu. Daha sonra Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir ve özel öğrenciler tarafından konuşmalar yapıldı. Etkinlikte öğretmenleri himayelerinde öğrencilerin gösterileri yer aldı. Etkinliğin sonunda öğrencilerin yıl boyunca okullarında yaptığı el işi eserlerinin yer aldığı sergi gezildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı