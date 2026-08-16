Bilecik'te kumar bağımlılığına karşı farkındalık eğitimi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, 'Türkiye Bağımlılıkla Mücadele' (TBM) Programı kapsamında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan vatandaşlara yönelik 'Kumar Bağımlılığı' konulu eğitim düzenlendi. Eğitimde katılımcılara kumar bağımlılığının birey, aile ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri anlatılırken, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve korunma yolları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Bağımlılıkla mücadele, bireyin ve ailenin sağlıklı bir yaşam sürdürmesi açısından büyük önem taşıyor. Kumar bağımlılığına karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı