Kulu'da yağmur duası yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde mahsullerin daha verimli olması için yağmur duası yapıldı.

Kulu Kapalı Pazar Yerinde yapılan yağmur duasında İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız ve cami imam hatipleri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Mevlid-i Şerif'in de okunduğu yağmur duasına çok sayıda vatandaş katıldı. Tarımsal alanlardaki mahsullerin daha verimli olması ve doğadaki bütün canlıların suya doyması için yapılan yağmur duasının ardından belediye ve vatandaşların katkılarıyla yemek ikramında bulunuldu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel