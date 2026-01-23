Çiftçiden Türk Bayrağı: Tarlasında Ay-Yıldız Çizdi

Konya'nın Kulu ilçesine çiftçilik yapan Salih Kesen, 45 dekar büyüklüğündeki tarım arazisine traktörüyle ay ve yıldız çizerek Türk bayrağı oluşturdu.

İlçeye bağlı Kırkkuyu Mahallesi kırsalında bulunan tarım arazisinde traktörle yapılan sürüm sonucunda ay ve yıldız figürü net bir şekilde ortaya çıktı. Havadan görüntülenen çalışma, mahalle sakinleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Tarlaya çizilen Ayyıldız'ın milli duyguları yansıttığını belirten çiftçi Salih Kesen, "Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda üretim yapıyoruz. Ay-Yıldız bizim için sadece bir bayrak değil, geçmişimiz, şehitlerimiz ve geleceğimizdir. Tarlamda bunu görmek bana ayrı bir gurur veriyor. Amacım hem milli duygularımı göstermek hem de gören herkese birlik ve beraberliğimizi hatırlatmaktı. Bu topraklar vatan toprağıdır, üretirken de vatan sevgimizi yaşatmak istedim" dedi.

Ortaya çıkan görüntüler, hem verilen emek hem de taşıdığı anlamla dikkat çekerken, tarlaya çizilen Türk bayrağının gururunu ve birlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi. - KONYA