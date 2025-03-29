Kulu'da takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Ankara- Konya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Kulu'ya gitmekte olan M.Ş.A. idaresindeki 42 GC 366 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu önce yolun orta bariyerine çıkarak demir aydınlatma direğini kökünden koparıp yaklaşık 80 metre sürüklenirken, tekrar yolun sağ istikametinde taklalar atarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi olay yerinde yapılan yaralı sürücü daha sonra ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.