Üye Girişi
Haberler

Kulu'da Miraç Kandili'nde Camiler Doldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Konya'nın Kulu ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla camilere yoğun ilgi oldu. Camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu. Cemaate kandil simidi, lokum ve şeker ikramı yapıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde Miraç Kandili'nde camiler doldu.

Kulu Camikebir Mahallesi Merkez Camii başta olmak üzere bütün camilerde Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Merkez Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu. İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız'ın yatsı namazını kıldırmasının ardından camiden çıkan cemaate kandil simidi, lokum ve şeker ikramı yapıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Miraç Kandili Konya Kulu Yerel Haberler Yerel Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title