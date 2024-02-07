Kulu'da Miraç Kandili'nde Camiler Doldu

Konya'nın Kulu ilçesinde Miraç Kandili'nde camiler doldu.

Kulu Camikebir Mahallesi Merkez Camii başta olmak üzere bütün camilerde Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Merkez Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu. İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız'ın yatsı namazını kıldırmasının ardından camiden çıkan cemaate kandil simidi, lokum ve şeker ikramı yapıldı. - KONYA