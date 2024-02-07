Kulu'da Miraç Kandili'nde Camiler Doldu
Konya'nın Kulu ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla camilere yoğun ilgi oldu. Camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu. Cemaate kandil simidi, lokum ve şeker ikramı yapıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde Miraç Kandili'nde camiler doldu.
Kulu Camikebir Mahallesi Merkez Camii başta olmak üzere bütün camilerde Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Merkez Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu. İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız'ın yatsı namazını kıldırmasının ardından camiden çıkan cemaate kandil simidi, lokum ve şeker ikramı yapıldı. - KONYA