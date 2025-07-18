Kulu'da Mescid-i Aksa Camii'nde İlk Cuma Namazı Kılındı

Kulu'da Mescid-i Aksa Camii'nde İlk Cuma Namazı Kılındı
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Konya'nın Kulu ilçesinde 20 milyon TL'ye mal olan ve 600 kişi kapasitesine sahip Mescid-i Aksa Camiinde ilk Cuma Namazı ilçe müftüsü tarafından kıldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yapımı tamamlanan Mescid-i Aksa Camiinde ilk Cuma Namazı kılındı.

İlçede 2022 yılında Kululu hayırseverlerin bağışlarıyla temeli atılan ve 400 metrekare kullanım alanı olan Mescid-i Aksa Camiinde aynı anda 600 kişi ibadet edebilecek. Bağış ve yardımlarla 20 milyon TL'ye yapılan camideki ilk Cuma Namazını Kulu İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız kıldırdı. Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, protokol mensupları ve vatandaşlar da camide ilk Cuma Namazını birlikte kıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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