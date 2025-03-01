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Kulu'da Hatimle Teravih Namazı Başladı

Kulu'da Hatimle Teravih Namazı Başladı
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Konya'nın Kulu ilçesinde, 2013 yılından beri uygulanan hatimle teravih namazı, Ramazan ayının gelmesiyle yeniden kılınmaya başlandı. Pandemi sürecinde ara verilen bu uygulama, Camikebir Mahallesi'ndeki Kırkahvesi Halime Hatun Kubbeli Camiinde başladı.

Konya'nın Kulu ilçesinde hatimle teravih namazı kılınmaya başlandı.

Kulu'da hatimle teravih namazı 2013 yılından itibaren kılınmaya başladı. Hatimle teravih namazına pandemi döneminde ara verilirken, sonrasında devam edildi. Ramazan ayının gelmesiyle ilk hatimle teravih namazı Camikebir Mahallesi Kırkahvesi Halime Hatun Kubbeli Camiinde kılındı. Ramazan ayı boyunca Kulu merkezde bulunan tüm camilerde öğle ve ikindi namazı öncesi vaizler tarafından vaaz verilecek, tüm camilerde belirli saatlerde mukabele okunacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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