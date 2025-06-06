Kulu'da Bayram Namazı Camileri Doldurdu

Konya'nın Kulu ilçesinde bayram namazında camiler doldu.

Kulu'da Kurban Bayramı namazını eda etmek isteyen vatandaşlar camilere akın etti. İlçenin Kulu Merkez Cami, Kırkahvesi Halime Hatun Kubbeli Cami ve 4 minareli Yeşil Cami başta olmak üzere merkezdeki tüm camiler doldu. Kılınan bayram namazının ardından bayramlaşan cemaat kurbanlarını kesmek üzere camiden ayrıldı. - KONYA