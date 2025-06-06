Kulu'da Bayram Namazı Camileri Doldurdu
Konya'nın Kulu ilçesinde, Kurban Bayramı namazı için camilere akın eden vatandaşlar, bayramlaşmanın ardından kurban kesmek üzere camilerden ayrıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde bayram namazında camiler doldu.
Kulu'da Kurban Bayramı namazını eda etmek isteyen vatandaşlar camilere akın etti. İlçenin Kulu Merkez Cami, Kırkahvesi Halime Hatun Kubbeli Cami ve 4 minareli Yeşil Cami başta olmak üzere merkezdeki tüm camiler doldu. Kılınan bayram namazının ardından bayramlaşan cemaat kurbanlarını kesmek üzere camiden ayrıldı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel