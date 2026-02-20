Bakan Ersoy, Kırıkkale'de Ürkmez ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kırıkkale'de iftarda Ürkmez ailesinin evini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kırıkkale'de gerçekleştirdiği programların ardından Sanayi Mahallesi'nde ikamet eden Ürkmez ailesinin evine misafir oldu. Aile fertleriyle birlikte orucunu açan Ersoy, iftarın ardından bir süre sohbet etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, Ramazan'ın birlik ve dayanışma ruhunu aynı sofrada bir kez daha hissettiklerini ifade etti. Bakan Ersoy, "Bizlere sofrasını açan ailenin samimiyetine ve genç kardeşimizin hayallerine ortak olmak bizler için büyük bir mutluluk oldu. Bu mübarek ayın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine huzur ve bereket getirmesini, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Ersoy'un gerçekleştirdiği ziyarette Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve Merkez İlçe Başkanı Muhammed Genç de yer aldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı