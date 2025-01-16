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Külafhöyük Köyü Deprem Evlerinde Sona Gelindi

Külafhöyük Köyü Deprem Evlerinde Sona Gelindi
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Adıyaman'ın Külafhöyük Köyü'nde depremden etkilenen halk için inşa edilen 34 kalıcı köy evinin yapım çalışmaları tamamlandı. Vali Osman Varol, konforlu ve güvenli yeni evlerin köy halkına hayırlı olmasını diledi.

Adıyaman'da Külafhöyük Köyü deprem evlerinde sona gelindi.

Depremde hasar gören Külafhöyük Köyü halkı için yapımına başlanılan kalıcı köy evlerindeki çalışmalar tamamlandı. 34 köy evinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri evlerine yerleşecek. Oldukça konforlu ve güvenli bir yapıya sahip olan köy evlerinin hayırlı olması dileklerinde bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Asrın felaketini yaşadığımız depremden etkilenen her bir köyümüzü devletimizin güçlü desteği ile modern yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Merkeze bağlı Külafhöyük Köyü'müzde vatandaşlarımıza yeni ve konforlu bir yaşamın altyapısını oluşturuyoruz. Yöresel mimariye uygun şekilde inşa edilen 34 adet köy evlerimizin yapımında sona gelindi. Sağlam ve güvenli bir zemin üzerine yapılan köy evlerimizin Külafhöyük Köyü halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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