Kula'da 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı

Kula'da 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kula'da düzenlenen anma programları çerçevesinde, Kula Çarşı Camii'nde şehitler için Mevlid-i Şerif okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kula'da düzenlenen anma programları çerçevesinde, Kula Çarşı Camii'nde şehitler için Mevlid-i Şerif okundu. Programa Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cemaatin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, 15 Temmuz başta olmak üzere tüm şehitler için dualar edildi. Cami içerisinde ve avlusunda toplanan vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı. Program sonunda Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, vatandaşlarla kısa süre sohbet ederek, gösterilen duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. İlçe protokol üyeleri de halkla birlikte dua ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Namazın ardından Kula Müftülüğü tarafından cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kula Kaymakamı Talha Altuntaş yaptığı açıklamada, "15 Temmuz, milletimizin kararlılığıyla tarihe altın harflerle yazılmış bir destandır. O gece canlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz etkinlikleri gün boyunca ilçede farklı programlarla devam edecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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