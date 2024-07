Kula'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Manisa'nın Kula ilçesinde Kula Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı Şehit Ömer Halis Demir Kent Meydanı'nda yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen akşam programı ise, Kula Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda yapıldı. Mehter takımı eşliğinde akşam namazının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Şah Süleyman Camii'nde başlayıp şehir turu attıktan sonra kent meydanına geldi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir yaptı. Kaymakam Özdemir konuşmasında; "15 Temmuz sadece bir direnişin değil, aynı zamanda bir dirilişin de adıdır. Bu millet, tarihimizde nice örnekleri olduğu gibi Malazgirt'te, Sakarya'da, Çanakkale'de her zorluğun üstesinden gelmiş, her badireyi atlatmış ve her zaman daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmıştır. 15 Temmuz gecesinde gördüğümüz gibi, milletimizin iradesi, hiçbir zaman boyunduruk altına alınmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Özdemir'in konuşmasının ardından, şiirler okundu, video gösterimler yapıldı. Mahalli Sanatçı Sami Dinç, Kula'da Değerli Zamanlar proje öğrencileri ve Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi öğrencileri günün önemini belirten şarkı ve türküleri seslendirdi.

Program, 00.13'de camilerden salaların okunması ile son buldu. - MANİSA