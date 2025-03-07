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Kudüs'te 90 Bin Kişi Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı Kıldı

Kudüs'te 90 Bin Kişi Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı Kıldı
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Ramazan ayının ilk cuma namazında Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya akın eden Filistinlilerin sayısı yaklaşık 90 bin olarak açıklandı. Ancak, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle sadece belirli yaş gruplarındaki Müslümanlar ibadet edebildi.

Kudüs'te yaklaşık 90 bin kişi İsrail'in kısıtlamalarının gölgesinde Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

Filistinliler, Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'ya yalnızca 55 yaş üstü erkekler, 50 yaş üstü kadınlar ve 12 yaş altı çocukların girilmesine izin verildi. Filistinliler, İsrail güçlerinin oluşturduğu kontrol noktalarından geçerek Mescid-i Aksa'ya girdi. Mescid-i Aksa'ya girmesi engellenen Müslümanlar ise cuma namazını yakın noktalarda kıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'da yaklaşık 90 bin kişinin cuma namazı kıldığı belirtildi. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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