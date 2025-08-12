Küçükçekmece'de Sebze Yüklü Kamyonet Devrildi: İki Yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği sebze yüklü kamyonet devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 34 FC 5978 plakalı kamyonet sürücüsü, Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde ilerlerken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarına savrularak devrildi. Kaza sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonette bulunan sürücü ile yanındaki bir kişi, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Halkalı Caddesi'nde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Yola saçılan sebzeler ve devrilen kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
