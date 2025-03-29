Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi
CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti

Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti
Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri

İşte il il bayram namazı saatleri

Küçükçekmece'de Psikolojik Rahatsızlığı Olan Kadın Camdan Atlarken Kaydedildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de psikolojik tedavi gören kadın, evinin penceresinden aşağı atladı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de psikolojik rahatsızlığı olan kadın camdan atladı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın, 2. kattaki evinin penceresinden aşağı atladı. Kadının camdan atladığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın 2'inci katında yaşayan yabancı uyruklu kadın, uzun zamandır psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüyordu. Kadın, evde yalnız olduğu esnada cama çıkarak bağırmaya başladı. Evde başka birilerinin olduğunu söyleyen kadını gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların uyarılarını aldırmayan kadın kendini camdan aşağıya attı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, kendini camdan aşağıya atan kadının o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.