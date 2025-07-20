Küçükçekmece'de Balkon Duvarı Çöktü, Facia Önlenmiş Oldu

Küçükçekmece'de Balkon Duvarı Çöktü, Facia Önlenmiş Oldu
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Küçükçekmece'de saat 19.50 sıralarında iki katlı bir binanın balkon duvarı çöktü. Olay sırasında kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. İtfaiye, polis ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi.

Küçükçekmece'de iki katlı bir binanın balkon duvarı çöktü. O esnada, bölgede kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi.

Olay, saat 19.50 Kartaltepe Mahallesi Göktepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı bir binanın balkon duvarı çöktü. Duvardan düşen parça alt kattaki balkona düştü. Vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine ola yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay esnasında kimsenin olmaması faciayı önledi.

Mahalle sakini Osman Pamuk, "Köşe başından devasa bir beton blok alt balkona düşmek suretiyle ciddi bir tehlike oluşturdu. İstanbul'daki son bina da kentsel dönüşüme girerek sağlamlaştırılana kadar 2 katlı da olsa hiçbir bina güvenli değildir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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