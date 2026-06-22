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Küçükçekmece'de alev alev yanan motosikleti yoldan geçen mikser sürücüsü söndürdü

Küçükçekmece'de alev alev yanan motosikleti yoldan geçen mikser sürücüsü söndürdü
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Küçükçekmece'de seyir halindeki bir motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Beton mikseri sürücüsü, aracındaki su hortumuyla yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Küçükçekmece'de yolda alev alev yanan motosikleti o esnada oradan geçen beton mikseri sürücüsü yangına müdahale ederek söndürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Küçükçekmece'de Bahariye Caddesi üzerinde meydana geldi.

Seyir halindeki bir motosiklette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken alev alev yanmaya başlayan motosiklete o sırada aynı güzergahtan geçen bir beton mikseri sürücüsü araçtaki su hortumuyla yangına müdahale etti. Yangın beton mikseri sürücüsünün uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken motosikletin alev alev yandığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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