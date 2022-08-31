Küçükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı

Küçükçekmece'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı büyük coşkuyla kutlandı. Etkinlikte konuşan Başkan Çebi, "30 Ağustos millet olmamızın, tam bağımsız olmamızın başlangıç tarihi" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramının 100'üncü yılında Küçükçekmece Belediyesi coşkulu bir program gerçekleştirdi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve ilçe protokolü, Cennet Meydanı'nda başlayıp Fevzi Çakmak Meydanı'nda son bulan yürüyüş gerçekleştirdi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte Başkan Çebi, halkı selamlayarak bayramlarını kutladı. Etkinliğin devamında halk oyunları gösterisi yapılırken, Tepki ve Bulutsuzluk Özlemi coşkulu kalabalığa konser verdi.

"30 Ağustos tam bağımsız olmamızın başlangıç tarihi"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "30 Ağustos bizim bağımsızlığımızdır. Dünyada konuşulan bir zaferdir. Bu toplum böyle zaferleri kutlamaya daima hazır. Küçükçekmece'de de bunu coşkulu bir şekilde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanlar bayraklarını ve Atatürk posterlerini alıp geliyorlar. O nedenle 30 Ağustos bu ülke için çok önemli bir tarih. Millet olmamızın, Cumhuriyet olmamızın başlangıç tarihi. Tam bağımsızlığımızın başlangıç tarihi" dedi. - İSTANBUL