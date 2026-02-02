Haberler

Kendisi küçük yüreği büyük: Minik Zeynep'in yeni doğan kuzuyu soğuktan korumak için gösterdiği çaba duygulandırdı

Güncelleme:
Batman'ın Sason ilçesinde, göçer bir ailenin küçük kızı Zeynep, yeni doğan kuzuyu çamurdan ve soğuktan korumak için gösterdiği fedakarlıkla görenleri duygulandırdı. Zeynep'in bu davranışı, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Batman'ın Sason ilçesinde göçer bir ailenin küçük kızı, yeni doğan kuzuyu çamurdan ve soğuk havadan korumak için gösterdiği fedakarlıkla görenlerin takdirini topladı.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan göçer aileler, yaz aylarında Ağrı, Muş ve Kars ovalarında hayvanlarını otlatırken, kış aylarında ise kar yağışının daha az olduğu Batman, Mardin ve Diyarbakır gibi illere göç ediyor. Bu ailelerden biri de kış mevsimini daha elverişli şartlarda geçirmek amacıyla Batman'ın Sason ilçesine bağlı Gömük bölgesine yerleşti. Ailesiyle birlikte zaman zaman hayvanların bulunduğu alana giden küçük Zeynep, yağışların ardından oluşan yoğun çamurda yeni doğan bir kuzunun zor durumda kaldığını fark etti. Kuzunun çamura saplanmaması ve soğuk havadan etkilenmemesi için harekete geçen Zeynep, üstü başı tamamen çamura bulanmasına aldırış etmeden kuzuyu kucağına alarak yaşadıkları çadıra taşıdı. Küçük kızın çamur içindeki mücadelesi, göçerlerin zorlu yaşam şartlarını ve doğayla verdikleri mücadeleyi gözler önüne sererken, o anlar izleyenleri duygulandırdı.

Zeynep'in sergilediği bu duyarlı davranış, sosyal medyada ve çevrede büyük takdir topladı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
