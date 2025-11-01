Küçük Kız Kardeşlerin Bayrağa Sevgisi Duygulandırdı

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde müftülük binası girişinde 7 yaşındaki Dilek Debe ile 3 yaşındaki kardeşi Reyhan Debe'nin Türk bayrağına sevgiyle dokunup öpmeleri izleyenleri duygulandırdı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki küçük kardeşin Türk bayrağına gösterdiği sevgi, izleyenleri duygulandırdı. Ceylanpınar İlçe Müftülüğü hizmet binasının girişinde bulunan Türk bayrağına sevgiyle yaklaşan 7 yaşındaki Dilek Debe ve 3 yaşındaki kardeşi Reyhan Debe'nin davranışları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki minik kızın bayrağa dokunup öptükleri, ardından gülümseyerek uzaklaştıkları görüldü.

Bayrağa duyulan içten sevgi, görüntüleri izleyenleri duygulandırdı

Ceylanpınar İlçe Müftüsü Mehmet Emin Ertürk, görüntüleri izlediklerinde büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Çocukların ailelerini tebrik ediyorum. Evlatlarını bayrak, vatan ve mukaddesat sevgisiyle yetiştirdikleri için kendilerini kutluyorum" dedi.

Müftü Ertürk, daha sonra Dilek ve Reyhan kardeşleri aileleriyle birlikte makamında misafir ederek bu anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür etti ve kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti.