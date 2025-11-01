Haberler

Küçük Kız Kardeşlerin Bayrağa Sevgisi Duygulandırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ceylanpınar'da 7 yaşındaki Dilek ve 3 yaşındaki kardeşi Reyhan Debe, Türk bayrağına sevgiyle dokunup öperek izleyenleri duygulandırdı. Müftü, çocukların ailelerini tebrik etti ve miniklere hediyeler takdim etti.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde müftülük binası girişinde 7 yaşındaki Dilek Debe ile 3 yaşındaki kardeşi Reyhan Debe'nin Türk bayrağına sevgiyle dokunup öpmeleri izleyenleri duygulandırdı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki küçük kardeşin Türk bayrağına gösterdiği sevgi, izleyenleri duygulandırdı. Ceylanpınar İlçe Müftülüğü hizmet binasının girişinde bulunan Türk bayrağına sevgiyle yaklaşan 7 yaşındaki Dilek Debe ve 3 yaşındaki kardeşi Reyhan Debe'nin davranışları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki minik kızın bayrağa dokunup öptükleri, ardından gülümseyerek uzaklaştıkları görüldü.

Bayrağa duyulan içten sevgi, görüntüleri izleyenleri duygulandırdı

Ceylanpınar İlçe Müftüsü Mehmet Emin Ertürk, görüntüleri izlediklerinde büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Çocukların ailelerini tebrik ediyorum. Evlatlarını bayrak, vatan ve mukaddesat sevgisiyle yetiştirdikleri için kendilerini kutluyorum" dedi.

Müftü Ertürk, daha sonra Dilek ve Reyhan kardeşleri aileleriyle birlikte makamında misafir ederek bu anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür etti ve kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.