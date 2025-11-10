Haberler

Küçük Dilek'in Türk Bayrağına Olan Sevgisi Takdir Topladı

Küçük Dilek'in Türk Bayrağına Olan Sevgisi Takdir Topladı
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, müftülük binasındaki Türk bayrağını öpen Dilek Debe isimli kız çocuğunun görüntüleri, kaymakam tarafından takdir edildi ve kendisine bisiklet hediye edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ilçe müftülüğünün duvarında asılı olan Türk bayrağını öperken güvenlik kamerasına yansıyan kız çocuğunun bayrak sevgisi takdir topladı.

Ceylanpınar ilçesinde ilçe müftülüğünün binasına gelen bir grup çocuk arasında bulunan Dilek Debe, duvarda asılı olan Türk bayrağını öptü. Minik kızın bu anları müftülük binasında bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Dilek'in bu içten ve samimi bayrak sevgisi ilçe genelinde takdir topladı. Kısa sürede yayılan bu görüntüler Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal'ın da dikkatini çekti. Kaymakam Çakal, minik Dilek'i makamına davet edip ağırladı. Kaymakam Çakal, minik kızın Türk bayrağına olan saygı ve sevgisinin çok kıymetli olduğunu belirterek kendisine bisiklet hediye etti.

Kaymakam Çakal, duyarlı bir çocuk yetiştirdikleri için minik Dilek'in ailesine teşekkür ederek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu yaşta vatan ve bayrak sevgisiyle yetiştiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Minik Dilek'in yaptığı bu hareket, hepimiz için gurur verici" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
