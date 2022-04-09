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Küçük Dibekdere'de iftar yemeği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Küçük Dibekdere'de iftar yemeği

Küçük Dibekdere mahallesinde düzenlenen iftar programa Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'nin yanı sıra, AK Parti Muğla Milletvekili M.

MUĞLA (İHA) - Küçük Dibekdere mahallesinde düzenlenen iftar programa Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'nin yanı sıra, AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, İlçe Emniyet Müdürü Nedayi Atakan, İlçe Müftüsü Yusuf Yaşar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cihan Kuran, Küçük Dibekdere Mahalle Muhtarı Hasan Akdeniz, Büyük Dibekdere Mahalle Muhtarı Ahmet Acar, AK Parti İlçe Başkanı Emin Çelik, mütevelli heyeti ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahalle halkının yoğun katılım gösterdiği iftar yemeği öncesi mahalleli ile sohbet eden ve sorunları dinleyen Kaymakam Böke, mahalle halkına teşekkür ederek geleneksel hale gelmesi planlanan 8 Nisan programlarının önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini söyledi. - MUĞLA

Küçük Dibekdere'de iftar yemeği

Küçük Dibekdere'de iftar yemeği

Küçük Dibekdere'de iftar yemeği

Küçük Dibekdere'de iftar yemeği

Küçük Dibekdere'de iftar yemeği

Küçük Dibekdere'de iftar yemeği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Ünver Böke, iftar yemeği, AK Parti, Muğla, Yerel, Haberler

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