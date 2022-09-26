Kriton Dinçmen öldükten 14 yıl sonra Heybeliada'da toprağa verildi Yerel Haberler Kriton Dinçmen öldükten 14 yıl sonra Heybeliada'da toprağa verildi Ölümünden sonra bedeni doktor adaylarının eğitimi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağışlanan Doç. Dr. Kriton Dinçmen, düzenlenen törenle 14 yıl sonra Heybeliada'da toprağa verildi. Kriton Dinçmen öldükten 14 yıl sonra Heybeliada'da toprağa verildi İSTANBUL - Ölümünden sonra bedeni doktor adaylarının eğitimi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağışlanan Doç. Dr. Kriton Dinçmen, düzenlenen törenle 14 yıl sonra Heybeliada'da toprağa verildi. 27 Ağustos 2008 günü tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kriton Dinçmen'in bedeni, diseksiyon çalışmaları için yıllarca Anatomi Bilim Dalı öğrencilerince kadavra olarak değerlendirildi. Dinçmen'in naaşı dün üniversiteden alınarak, eşi Reyhan Dinçmen, manevi evlatları, sevenleri, eski mesai arkadaşları, eski öğrencileri ve doktor adayları tarafından dün Heybeliada Rum Ortodoks Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elyesa Karatepe Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Heybeliada Genel Yerel Haberler

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