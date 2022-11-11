Bir garip ceza! Kral Charles'a yumurta fırlatan genç bu kararın ardından serbest kaldı Yerel Haberler İngiltere'de III. Charles'a yumurta attığı için tutuklanan üniversite öğrencisinin aldığı ceza belli oldu. Kefalet koşulu olarak toplum içinde yumurta taşımasının yasaklanmasının ardından genç serbest bırakıldı. İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, ülkenin kuzeyindeki York kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yumurtalı saldırıya uğramış, yumurta fırlatan üniversite öğrencisi gözaltına alınmıştı. SERBEST BIRAKILDI 23 yaşındaki Patrick Thelwell isimli genç, kefalet koşulu olarak toplum içinde yumurta taşımasının yasaklanmasının ardından serbest bırakıldı. "ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM" Thelwell, serbest bırakılmasının ardından Daily Mirror gazetesine yaptığı açıklamada insanların o esnada çığlık attığını söyleyerek, "İnsanlar saçlarımı koparıyorlardı, bana tükürüyorlardı. Akıllarını kaçırmıştı. Ölüm tehditleri alıyorum" dedi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel England Yerel Dünya Güncel Haberler

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