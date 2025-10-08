Kozluk'ta Öğrenciler Gazze İçin Farkındalık Etkinliği Düzenledi

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenledi.

Gazze konulu koreografide yüzlerce öğrenci görev alırken, etkinlik izleyenlerden büyük beğeni topladı. Öğrenciler, hazırladıkları görsel sunum ve koreografiyle Filistin halkına yönelik saldırılara dikkat çekti. 'Sumud Gemisi ve Farkındalık Etkinlikleri' başlığıyla gerçekleştirilen programlarda öğrenciler, hazırladıkları sunum ve etkinliklerle İsrail tarafından Gazze'de gerçekleştirilen zulüm ve soykırımı lanetledi.

Okul müdürü Emrullah Çalışır, "Rahmetli hocamız Necmettin Erbakan'ın 'Biz karada gemiler yapmaya devam edeceğiz. Lakin bileceğiz ki Allah denizi ayağımıza getirecektir' sözün de de ifade ettiği gibi İslam'ın omuzlarında yükseleceği ve İslam coğrafyasındaki zulümlere dur diyecek nesiller yetiştirmenin bir sonucudur. Burada amacımız İslam coğrafyasındaki bu katliamlara bir dur demektir. Bizler sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.