Kozanlı şehidin babası son yolculuğuna uğurlandı Adana'nın Kozan ilçesinde şehit Uzman Jandarma II. Kademeli Çavuş Mehmet Bolat'ın vefat eden babası Nazmi Bolat (73) son yolculuğuna uğurlandı. Adana'nın Kozan ilçesinde şehit Uzman Jandarma II. Kademeli Çavuş Mehmet Bolat'ın vefat eden babası Nazmi Bolat (73) son yolculuğuna uğurlandı. 2017 yılında Ağrı'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Bolat'ın babası yakalandığı kolon kanseri hastalığına yenik düşerek Kozan Merkez Varsaklar Mahallesindeki evinde vefat etti. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kozan Asri Mezarlığında toprağa verildi. Şehit babası Nazmi Bolat'ın cenazesine İlçe Jandarma Üsteğmen Komutanı Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, aile fertleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin kardeşi Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bolat'ında Kozan Cezaevinde görevli olduğu öğrenildi. - ADANA İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kozanlı şehidin babası son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.