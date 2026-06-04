Kozan'da muharip uçak gösterisi

KOZAN ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kapsamında yapılan muharip uçak gösterisi, heyecanlı anlara sahne oldu.

Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerde çoşkuyla. Kutlamalar kapsamında yapılan muharip uçak gösterisi, heyecanlı anlara sahne oldu. İncirlik 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan üç F-16 savaş uçağı, Kozan semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteriye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Gösteri, havadan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı