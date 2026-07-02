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Adana'nın Kozan İlçesinde Trafik Kazası: 2 Jandarma Yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma trafik aracına arkadan çarpan kamyon nedeniyle 2 jandarma personeli yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesi İmamoğlu Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 jandarma personeli yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan jandarma trafik aracına aynı istikamette ilerleyen bir kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle jandarma aracında bulunan 2 personel yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yaralı jandarma personelleri ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: ANKA
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