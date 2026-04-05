Hasadı çiftçi değil, vatandaş yaptı

Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar, hafta sonu doğayla vakit geçirmek isterken kendi tüketecekleri çilekleri de kendileri hasat etti. İlçeye bağlı Bucak Mahallesi'nde portakal çiçeklerinin kokusu eşliğinde çilek bahçelerine giden aileler, dalından topladıkları ürünleri tüketmenin keyfini yaşadı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Bucak Mahallesi'nde üreticiler, bahçelerini vatandaşlara açarak tarım turizmine kazandırdı. Bahçelerde hasadı, tarım işçileri yerine çileği tüketecek olan vatandaşlar çocuklarıyla birlikte yapıyor. Ailelerin kendi çileğini topladığı bahçelerde yoğunluk yaşanırken, tarlalarda bu kez üreticilerle birlikte vatandaşlar da hem dinleniyor hem de çilek hasadı yapıyor. Özellikle çocuklar için farklı bir etkinlik olan çilek hasadında aileler, fotoğraf çekimleriyle o anları unutulmaz kılıyor.

Ailesiyle birlikte çilek toplamaya gelen Mustafa Kurtaran, doğada vakit geçirmenin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Çocuklarla birlikte hem eğleniyoruz hem de dalından taze çilek yiyoruz. Doğayla iç içe olmak herkese iyi geliyor" dedi.

Mersin'den gelen Gökhan Ersoy ise ailece keyifli bir gün geçirdiklerini ifade ederek, "Burada hem dinleniyoruz hem de kendi topladığımız çilekleri tüketiyoruz. Çocuklar için de unutulmaz bir deneyim oluyor" diye konuştu. - ADANA

