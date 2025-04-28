Koyuna Eziyet Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Koyuna tekme atıp, iple eziyet eden şahıs gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahıs kendisine ait koyuna tekme attı ve iple eziyet etti. Görüntülerin sosyal medyada yankı uyandırması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre H.Ç. isimli kişi boş bir arazide kendisine ait koyuna tekme attı ve iple eziyette bulundu. Boynuna bağladığı iple yürümeyen koyunun kafasına vuran ve yine kafasına tekme atan vicdansız şahıs cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından şüpheli şahıs, Konaklı Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli H.Ç. bugün işlemleri yapılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Bugün sosyal medyada bir hayvana şiddet uyguladığına dair görüntüleri çıkan H.Ç., jandarma ekiplerimizce gözaltına alınmıştır. Kişi hakkında mevzuatın öngördüğü adli ve idari işlemler yapılacaktır. Ayrıca şiddet uygulanan hayvan İlçe Tarım Müdürlüğümüzce koruma altına alınarak veteriner hekimlerimizce gerekli kontrol ve bakımları yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" dedi.