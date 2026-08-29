Bayburt'ta KÖYDES Yatırımları Değerlendirildi

Bayburt'ta, Köy Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen çalışmalar ile planlanan yatırımlar toplantıda değerlendirildi.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen KÖYDES Değerlendirme Toplantısında, il genelindeki köylerin altyapı ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, köylerin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda yapılması planlanan çalışmalar üzerinde durulurken, hizmetlerin etkin ve planlı şekilde yürütülmesi için yapılması gerekenler görüşüldü.

Kırsal bölgelerde yaşam standartlarının yükseltilmesi, altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretilmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Vali Eldivan, toplantıda alınan kararlar ile planlanan çalışmaların köylere ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı