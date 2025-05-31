KÖYDES Toplantısı Bayburt'ta Gerçekleşti

KÖYDES Toplantısı Bayburt'ta Gerçekleşti
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Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında Bayburt'ta yapılan İl Tahsisat Komisyonu toplantısında, kırsal yaşam kalitesini artırma hedefli projeler ele alındı.

Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi(KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Başkanlığında yapıldı. Valilik Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, KÖYDES kapsamındaki çalışmalar masaya yatırıldı.

Kırsal alanlarda yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürütülen projelerin ele alındığı toplantıda, Vali Eldivan kaynakların verimli kullanılmasının vurgu yaparak, kurumlar arası iş birliğinin önemine değindi. Yapılması planlanan projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulan toplantıda Vali Eldivan, yürütülen işler hakkında ilgili kurum amirlerinden bilgi aldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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